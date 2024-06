Catarina Martins apela ao voto na esquerda que "não vacila"

Veja também:

A cabeça de lista do BE às eleições europeias apelou esta quinta-feira ao voto na esquerda que "não vacila" na defesa dos direitos humanos, das mulheres e "nunca terá proximidade" com a direita ou extrema-direita.

"É bom votar sem vacilar e votar em quem não vacila. Conhecem bem o trabalho do BE, sabem que não vacilamos na defesa de quem trabalha, no respeito pelas mulheres, no combate a todas as formas de discriminação, não vacilamos para defender o acesso à saúde, para defender a educação, nas lutas mais duras e lá estamos lado a lado todos os dias, nunca falhamos. O BE é a esquerda de confiança", apelou Catarina Martins, num comício em Braga.

Na reta final da campanha, a antiga coordenadora apostou no apelo ao voto de quem "saiu à rua" nos 50 anos do 25 de Abril, das mulheres que "fazem as marés do 8 de março" ou de quem "se levanta por Gaza e contra o genocídio".

"Há quem se queira esquecer ou não se lembre dos perigos da extrema-direita, da política do ódio e da guerra e é também por isso que no dia 09 é tão importante ir votar. Não vacilar e ir votar na esquerda que nunca terá qualquer proximidade nem com a extrema-direita, nem com a direita que negoceia com ela", garantiu a bloquista.