Campanha da IL. Um homem só que quer bailar a dois na Europa

Veja também:

"Chuva socialista não molha liberal." Foi com esta frase que Rui Rocha terminou o penúltimo dia de campanha da Iniciativa Liberal para as europeias, debaixo de água num arraial em Lisboa. Mas a presença do presidente não se fez notar durante as últimas semanas, com João Cotrim de Figueiredo a assumir o protagonismo. O cabeça de lista esteve acompanhado por uma caravana que incluiu sempre os deputados mais jovens do partido, Bernardo Blanco e Patrícia Gilvaz.

Tal como em campanhas anteriores, Cotrim cumpriu a tradição da Iniciativa Liberal de se dedicar aos empresários, a quem disse que "não seriam o parente pobre na IL", mas, além das visitas a empresas e almoços de empresários, o cabeça de lista da IL teve tempo para testar feiras e festas locais e travar contacto com a população nas ruas de Norte a Sul do país.

Ainda que a mobilização não fosse significativa, o à vontade de Cotrim de Figueiredo no contacto com os eleitores aumentou a possibilidade de uma eleição de dois eurodeputados liberais. A entrada de dois eurodeputados na estreia liberal em Bruxelas e Estrasburgo tornou-se mais real para o candidato na segunda semana de campanha. E, apesar de não valorizar demasiado as sondagens, o candidato confessou-se satisfeito com o crescimento que o partido foi conseguindo com os últimos barómetros.

A ambição de eleger Ana Martins, a número dois da lista da IL, não foi escondida por Cotrim. Já a candidata, embora presente, ficou longe do espaço de declarações e intervenções nas ações de campanha.

Na rua, uma vez mais se percebeu que o ponto forte da Iniciativa Liberal são os eleitores mais jovens, que pediam inclusive fotografias com o cabeça de lista. Mais difícil é a conquista do eleitorado mais velho que, apesar de reconhecer Cotrim de Figueiredo da televisão, não escondiam que a Iniciativa Liberal não seria a primeira opção de voto.

Uma vez mais, tal como nas legislativas, a campanha dos liberais apostou no público mais jovem e voltou a soltar o "liberdade sobre rodas" - o autocarro da Iniciativa Liberal que correu várias cidades com cerveja gratuita a bordo.