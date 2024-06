Bloco de Esquerda. Catarina Martins cola PS à AD e pede "voto de confiança"

Faltam poucas horas para o fim da campanha eleitoras para as Europeias. O Bloco de Esquerda desceu, esta tarde, a avenida Morais Soares.

Duas dezenas de apoiantes, muitos rostos conhecidos do partido marcaram presença, e acompanharam Catarina Martins e Maria Mortágua. Ouviram-se palavras de ordem em defesa do fim do controlo das taxas de juro pelo Banco Central Europeu.

Em declarações aos jornalistas, Catarina Martins, cabeça-de-lista pelo BE na corrida eleitoral das Europeias, fez por colocar o PS à AD.

Lembrou: “As pessoas sabem que entre o PS e o PSD na Europa os votos foram sempre iguais nos últimos cinco anos. Vão continuar a ser iguais nos próximos cinco anos.”

“Quem não aceita um pacto das migrações que deporta crianças, quem não aceita cortar o investimento na saúde em Portugal, quem quer um país onde se viva melhor, sabe que o voto no Bloco de Esquerda é o voto de confiança nestas eleições", disse ainda.

Por sua vez, Mariana Mortágua apontou à extrema-direita.

"Nós queremos ter um compromisso com essa Europa. Paz, solidariedade e igualdade, nenhuma cedência à extrema-direita. Defesa dos direitos das mulheres, defesa do investimento público. É isso", afirmou.