BE quis mostrar que quase tudo é Europa

Foi uma campanha em crescendo. De uma primeira semana muito marcada pela troca de acusações com a Iniciativa Liberal, a segunda semana trouxe, a poucos dias do ato eleitoral, a definição do objetivo do Bloco de Esquerda (BE) para as europeias: eleger dois eurodeputados, Catarina Martins e José Gusmão, mantendo a representação que já detém no Parlamento Europeu.

A meta foi assumida pela coordenadora do BE, Mariana Mortágua, que, ao longo da campanha, deixou o protagonismo para a cabeça de lista do partido. Houve algumas iniciativas em que Mortágua nem sequer apareceu, embora estivesse presente em quase todas. Muitas vezes coube a Catarina Martins comentar a atualidade política nacional, mesmo que Mortágua estivesse ali ao lado.

O Bloco procurou insistir nos temas europeus, numa campanha em que a candidata por diversas vezes dizia “este é também um tema europeu” ou “este é também um assunto que se decide em Bruxelas”, estivesse a falar de habitação, poder de compra ou dos problemas no setor da saúde.