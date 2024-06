Ventura compara-se a Salazar e diz que quer pôr o país "na ordem"

O presidente do Chega, André Ventura, comparou-se hoje ao ex-ditador António de Oliveira Salazar e disse que quer "por o país na ordem".

"Quando eu era mais novo, a minha avó dizia assim [...] "isto já só vai lá com dois Salazares". Era o que ela dizia, é verdade. E hoje eu orgulho-me muito quando as pessoas sabem que, afinal, já não é preciso Salazar nenhum", afirmou, no final de uma arruada pelo centro histórico de Braga.

O líder do Chega contou que "as pessoas passam na rua e dizem assim: 'isto só vai lá com o Ventura e se tivermos um Ventura, é como vamos pôr este país na ordem'".

No seu discurso, Ventura disse ser necessário "levantar este país de uma vez por todas" e "pôr este país na ordem".

André Ventura voltou a apelar ao voto disse também acreditar que o Chega vai ter "um resultado histórico" nesta que é a primeira vez que o partido se apresenta a eleições europeias.