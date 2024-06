"Temo um aumento da imigração ilegal. Ou vamos ter problemas de mão de obra"

A socialista Mariana Vieira da Silva teme uma vaga de imigração ilegal na sequência do Plano de Ação para as Migrações aprovado pelo Governo, que acaba com a manifestação de interesse e trava a entrada de imigrantes sem visto de trabalho. No programa Casa Comum, da Renascença, a antiga ministra da Presidência admite até que o plano possa levar a falta de mão de obra migrante necessária à economia do país . "O Governo também diz que o país precisa de migrantes por dimensões demográficas, económicas e também sociais e humanitárias. A questão é que a economia não funciona assim. Nenhuma empresa pode estar um tempo à espera para fazer um contrato-promessa para esperar que um consulado dê um visto para o trabalhador vir e se regularizar. Não é assim que a economia funciona em nenhum país", critica a ex-ministra do PS na Renascença. Mariana Vieira da Silva admite que, sem o instrumento da manifestação de vontade, as entradas de migrantes vão sempre acontecer, independentemente da cobertura legal, tendo em conta um quadro de "economia pujante" e um mercado de trabalho "em pleno emprego".

"Ou a medida corre exatamente como o Governo pretende e temos um problema, porque o país precisa de mão de obra e o tipo de entrada com os vistos de trabalho que existe não é suficiente, ou isto não corre exatamente como o Governo pretende. E então ficamos pior do que estamos. porque se não correr como o Governo pretende, significa que as entradas vêm na mesma", argumenta a deputada do PS. A dirigente socialista reconhece a preocupação do Governo com a necessidade de migrantes por razões demográficas, económicas, sociais e humanitárias, mas admite que um cenário possível da aplicação do novo Plano de Ação para as Migrações pode passar por um "constrangimento à atividade económica por via da falta de mão de obra". Consulados sem meios O plano apresentado pelo Governo implica que os pedidos de visto sejam encaminhados para a rede consular. Para o social-democrata Duarte Pacheco, os consulados não estão em condições para lidar com as sobrecargas administrativas que o plano traz para esta rede diplomática.