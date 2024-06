Sondagem Intercampus. AD ultrapassa PS nas intenções de voto

A Aliança Democrática (AD) ultrapassou os Partido Socialista (PS) nas intenções de voto, na última sondagem da Intermpus para as eleições europeias de 9 de junho. A AD recebe 24,8% das intenções de voto e o PS 24,1%.

É a primeira vez que esta empresa de sondagens coloca a coligação à frente dos socialistas, apesar de se manter o empate técnico. Em abril, numa sondagem da mesma casa, o PS contava com 27,5% das intenções de voto, contra os 23,2% da Aliança Democrática, que é o único partido que apresenta uma ligeira subida neste estudo.



Marta Temido, cabeça de lista do PS às europeias, perde, assim, uma liderança de dois meses em sondagens para estas eleições.

O Chega, cujo candidato é Tânger Corrêa, perdeu 5% de intenções de voto. O partido mantém-se como terceira força política, mais caiu para os 12%, face aos 17,4% da sondagem anterior.

O estudo de opinião, feito para o Correio da Manhã e Jornal de Negócios conclui, também, que todos os pequenos partidos estão em queda. A Iniciativa Liberal (IL) mantém-se como quarta força política, mas caiu de 11,6% para 9,1%. Segue-se o Bloco de Esquerda (BE), com uma queda maior, de 8,9% para 5,8%. Em sexto, surge o Livre, com 4,5% das intenções de voto, menos 2% do que no mês anterior. O Pan situa-se no limbo dos 3% e a CDU caiu para os 2,5% das intenções de voto.



A poucos dias das eleições europeias, 88% dos inquiridos tenciona votar e 8,7% afirma que em princícpio não votará ou que já votou antecipadamente a 2 de junho. O que faz com que a Intercampus admita que a abstenção caia face a 2019.

O trabalho de campo para esta sondagem decorreu entre 29 de maio e 4 de junho. Durante esses dias, realizaram-se 604 entrevistas válidas. Este período coincidiu com a primeira semana de campanha eleitoral e com os debates televisivos, mas não chegou a incluir o debate da rádio, que decorreu a 3 de junho.