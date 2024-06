Presidente polaco convoca conselheiros de segurança perante pressão bielorrussa

Os migrantes "estão a ser cinicamente usados pelos dois regimes [russo e bielorrusso] como um elemento para atacar a Polónia", afirmou o ministro do Interior polaco, Tomasz Siemoniak, à estação pública Radio One.

Siemoniak também anunciou que o Governo vai enviar unidades de polícia antimotim para a fronteira com a Bielorrússia, e que os guardas fronteiriços e os militares receberão formação para lidar com multidões agressivas.

"Não permitiremos que soldados polacos sejam vítimas de atos brutais de agressão", afirmou o ministro.

Um soldado polaco esfaqueado por um migrante que tentou atravessar a fronteira na terça-feira acabou por morrer, divulgou esta quinta-feira o Exército polaco.

Um guarda fronteiriço também foi ferido na segunda-feira, mas sem gravidade.

Num outro incidente, no final de março e início de abril, mas só agora divulgado, três militares foram detidos por dispararem tiros de aviso contra migrantes que tentavam atravessar a fronteira, segundo a PAP.

Duda descreveu a detenção dos soldados como ultrajante e pediu ao Governo que explique o que aconteceu e porque é que o caso só foi revelado agora.

As detenções não foram bem aceites pelo próprio Governo.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, afirmou que as ações do Ministério Público e da Polícia Militar suscitaram uma preocupação justificada e "a ira do povo", pelo que exigiu "conclusões e decisões rápidas".

O ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, insistiu hoje que apoia os militares, mas também sublinhou que aqueles que excedem as funções devem ser punidos de acordo com a lei.

Também minimizou o facto de não ter sido informado até os meios de comunicação social terem noticiado o assunto, referindo que "há muitas intervenções da Polícia Militar contra soldados" todos os anos.

"Isso faz parte da missão da Polícia Militar, de zelar pela boa conduta e pela legalidade, por isso não há obrigação de informar o ministro sobre como esse tipo de atividade é realizado", explicou.

A Polónia, cuja fronteira a leste é partilhada com Bielorrússia, Ucrânia e Lituânia, apoia Kiev na guerra iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022, quando invadiu o país vizinho.