Mitos e factos sobre migração

Mas as entradas irregulares representam apenas uma pequena fração do total de imigrantes que vêm para a UE . Em 2022, registaram-se 5,1 milhões de entradas de pessoas vindas de países terceiros para a Europa, de acordo com o Eurostat .

A este propósito, note-se que a contagem de entradas irregulares diz respeito a número de passagens, não de pessoas. De acordo com a Frontex, se uma pessoa entrar ilegalmente várias vezes, ou tentar entrar em mais do que um ponto, vai representar várias entradas irregulares nas estatísticas.

Mas será que as perceções mais comuns , exploradas politicamente, correspondem a factos? Façamos um ponto de situação do fenómeno, na União Europeia (UE) e no mundo, em oito pontos .

A migração tem sido um dos temas mais quentes na campanha para as eleições europeias que se avizinham – em Portugal e nos restantes estados-membros. Com o aumento de entradas irregulares dos últimos anos, e depois de aprovado o novo pacto migratório – mesmo no fim da legislatura do Parlamento Europeu –, os holofotes voltaram novamente a incidir sobre a migração.

Depois desses anos de chamada “crise” migratória, as rotas europeias mais usadas foram oscilando . Em 2018, a rota do Mediterrâneo Ocidental tornou-se a principal via de entrada irregular na Europa , com milhares de migrantes a atravessarem a Argélia e Marrocos, com destino a Espanha. Nos anos seguintes o fluxo diminuiu, após a implementação de medidas como o reforço de cooperação entre as autoridades de Espanha, Marrocos e da UE, mas também devido à pandemia de Covid-19.

Desde que há registos, 2016 foi o ano mais mortífero , com mais de 5.300 pessoas que morreram ou desapareceram a tentar chegar à Europa (mais de 4.500 das quais no Mediterrâneo Central, entre o norte de África e Itália).

As sete ilhas ficam a cerca de 100 km da costa noroeste africana e tornaram-se o principal destino de migrantes vindos do Senegal e de outros países africanos, que fogem de conflitos ou vêm em busca de melhores condições de vida.

Mas, apesar já não ter sido a rota mais usada, Espanha continua a registar números elevados de chegadas – foram quase 57 mil em 2023 , 82% mais do que em 2022. A maioria segue a perigosa rota do Atlântico em direção às ilhas Canárias.

No ano passado, a maioria destes migrantes veio da Síria (mais de 100 mil), Guiné, Afeganistão e Senegal. Estas quatro nacionalidades preenchem mais de um terço do total de entradas irregulares detetadas (380 mil).

Nos anos seguintes, os registos situaram-se entre os dois e os três mil, mas no ano passado voltaram a subir, chegando a mais de 4.100 mortos e desaparecidos (mais de 2.500 no Mediterrâneo Central, mais de 950 no Oceano Atlântico, entre a África e as Canárias, mais de 450 no Mediterrâneo Ocidental e mais de 170 no Mediterrâneo Oriental).

4. Muros nas fronteiras funcionam?

A preocupação com o tema trouxe de volta a defesa do reforço de fronteiras, com alguns estados-membros a apostar mesmo na construção de barreiras físicas. Há 13 países que supervisionam as fronteiras externas do espaço europeu (cobrindo uma linha de cerca de 9.640 km): Bulgária, Croácia, Estónia, Finlândia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Roménia, Eslováquia e Espanha. Destes, 10 estão a construir vedações (só Roménia, Croácia e Eslováquia não construíram). A maioria começou depois de 2015 e no final de 2023 cobriam já 1.522 km (16% das fronteiras terrestres da UE).

E não é só nas fronteiras externas que se verifica um reforço de barreiras. Áustria, Alemanha, Itália, França e Eslovénia têm atualmente agendados períodos de controlo de fronteiras dentro do espaço Schengen por causa dos fluxos migratórios.

Mas os números da última década mostram que construir muros e vedações terrestres não tem contribuído, por agora, para reduzir as entradas irregulares, sublinha um relatório de Costica Dumbrava, analista político do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu.

De acordo com os dados compilados por Costica Dumbrava, se olharmos para a evolução das entradas pelas rotas terrestres, não se nota um decréscimo depois da construção destes obstáculos. Há, aliás, uma subida paralela das entradas e das barreiras físicas. Isto poderia significar que as vedações proporcionam maior capacidade de deteção de entradas ilegais, mas dois terços dessas chegadas acontecem por mar – o que deita por terra essa leitura.