“Dois deputados da CDU valem muito mais do que 7 ou 8 do PS ou PSD”

Convencido de que “não há votos impossíveis”, o cabeça de lista da CDU ao Parlamento Europeu, João Oliveira, andou, esta quarta-feira, pelas ruas de Guimarães a desafiar os eleitores para as eleições de domingo.

Entre cumprimentos e entrega de panfletos, João Oliveira encontrou quem recordasse o tempo da "geringonça".

“Estava bem era junto do PS numa geringonça”, atirou uma vimaranense, que admitiu ter gostado do governo de esquerdas. O candidato aproveitou a deixa para apelar ao voto.

“Lembra-se da força que a gente tinha para que isso fosse possível?”, perguntou candidato. “É esse o desafio que fica. O desafio de nos derem mais força”, pediu.

E as conquistas da "geringonça" são, precisamente, um dos trunfos usados na campanha da CDU às eleições europeias. Em Penafiel, durante uma visita a uma pedreira, o candidato deu o exemplo do acesso dos trabalhadores do sector à reforma antecipada. Mais tarde, em Gondomar, apontou a conquista da CDU pelo passe intermodal.

Mas se dúvidas houvesse, João Oliveira dá o exemplo do trabalho feito pelos dois eurodeputados eleitos pela CDU no Parlamento Europeu.

“Faz a diferença eleger dois deputados da CDU em vez de eleger sete ou oito do PS ou do PSD”, porque, explicou, “ chegando lá contam para o mesmo e contam apenas para prejudicar o povo e o país”. “Dois deputados da CDU valem muito mais do que sete ou oito dessas forças políticas”, atirou o candidato durante a arruada em Guimarães.

O argumento serve para pedir “mais força” para a CDU em Bruxelas. O apelo de João Oliveira é dirigido aos apoiantes do partido, para que não fiquem em casa dia 9, e aos descontentes.

“Aqueles que reconhecem a importância da CDU, também eles têm que ser desafiados a votar na CDU, mesmo, que eventualmente estejam habituados a votar noutras forças políticas”. “Também contamos com eles”, rematou.