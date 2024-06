Cotrim de Figueiredo está cada vez mais confiante na eleição do segundo eurodeputado

A três dias do fim da campanha para as eleições europeias, o cabeça de lista da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo, reforçou o apelo ao voto logo pela manhã desta quarta-feira, na feira semanal em Vila Nova de Famalicão.

Foi com fair-play e algum sentido de humor que o candidato da IL deu de caras com a oposição. Um frente-a-frente cordial com a comitiva da Aliança Democrática (AD), com votos de “boa campanha” mas, “não extraordinariamente boa”, brincou Cotrim.

O cabeça de lista da IL encontrou muitos indecisos e ouviu as queixas de vários portugueses descontentes com o estado do país, como é o caso do Ivo que, num dos corredores da feira de Famalicão, esteve à conversa com Cotrim de Figueiredo.

Ivo conta que foi emigrante na Suíça, tem mais de duas décadas de descontos e agora recebe apenas "320 euros de reforma em Portugal". Lança a pergunta a Cotrim: "com é que se consegue viver?". Uma pergunta de resposta rápida para o liberal, "ninguém consegue".

O liberal rejeita soluções rápidas porque "os problemas quando são sérios não se resolvem com um estalar de dedos, resolvem-se com competência e com muito muito trabalho".

Sem citar nomes, Cotrim esclarece os eleitores. "Não queremos ir para Bruxelas para protestar ou berrar mais alto do que os outros".