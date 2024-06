Centrista José Manuel Rodrigues reeleito presidente do Parlamento à terceira votação

O deputado do CDS-PP José Manuel Rodrigues foi reeleito esta quinta-feira presidente do Parlamento da Madeira à terceira votação, numa eleição com dois candidatos ao cargo, circunstância que ocorreu pela primeira vez na região autónoma desde 1976.

O centrista, que foi indicado pelo PSD depois de ter celebrado um acordo parlamentar com o CDS-PP, disputou a presidência com Sancha Campanella, proposta pelo PS, a maior bancada da oposição madeirense, tendo sido eleito à terceira votação com 24 votos, num universo de 47 deputados.

A socialista Sancha Campanella obteve nas três votações sempre 22 votos, ao passo que José Manuel Rodrigues alcançou 20 na primeira votação, 23 na segunda e, por fim, 24, o que corresponde à maioria absoluta, condição imprescindível para a eleição do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Na sequência das eleições legislativas antecipadas, sete partidos conseguiram representação no parlamento madeirense, nomeadamente o PSD (19 deputados), o PS (11), o JPP (nove), o Chega (quatro), o CDS-PP (dois), a IL (um) e o PAN (um).

O PSD foi indigitado pelo representante da República para a Madeira para formar governo, considerando que venceu as eleições e assinou um acordo parlamentar com os centristas, ficando ainda assim aquém da maioria absoluta.

[notícia atualizada às 12h25 de 6 de junho de 2024]