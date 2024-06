Centrista José Manuel Rodrigues reeleito presidente do Parlamento à terceira votação

O deputado do CDS-PP José Manuel Rodrigues foi reeleito esta quinta-feira presidente do Parlamento da Madeira à terceira votação, numa eleição com dois candidatos ao cargo, circunstância que ocorreu pela primeira vez na região autónoma desde 1976.

O centrista, que foi indicado pelo PSD depois de ter celebrado um acordo parlamentar com o CDS-PP, disputou a presidência com Sancha Campanella, proposta pelo PS, a maior bancada da oposição madeirense, tendo sido eleito à terceira votação com 24 votos, num universo de 47 deputados.

A socialista Sancha Campanella obteve nas três votações sempre 22 votos, ao passo que José Manuel Rodrigues alcançou 20 na primeira votação, 23 na segunda e, por fim, 24, o que corresponde à maioria absoluta, condição imprescindível para a eleição do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Na sequência das eleições legislativas antecipadas, sete partidos conseguiram representação no parlamento madeirense, nomeadamente o PSD (19 deputados), o PS (11), o JPP (nove), o Chega (quatro), o CDS-PP (dois), a IL (um) e o PAN (um).

O PSD foi indigitado pelo representante da República para a Madeira para formar Governo, considerando que venceu as eleições e assinou um acordo parlamentar com os centristas, ficando ainda assim aquém da maioria absoluta.

Grande desafio: “Construir pontes em vez de muros”

“Esta será uma legislatura diferente das anteriores e exigirá de todos nós um esforço suplementar de diálogo, de negociação e de conciliação de posições”, afirmou José Manuel Rodrigues, após a eleição, vincando que o “grande desafio” dos deputados será, agora, o de “construir pontes em vez de muros, erguer o encontro e não a rejeição, edificar a união em vez da hostilidade e promover a esperança e não o derrotismo”.

O centrista, que ocupa o cargo de presidente da Assembleia Legislativa da Madeira deste 2019, citou o filósofo Platão, ao afirmar que “a democracia é a harmonização dos contrários”, e alertou para a “grande mensagem” dos madeirenses nas últimas eleições.

“A grande mensagem que os madeirenses nos deixaram nas eleições de 26 de maio foi a de que não queriam maiorias absolutas e desejavam que todos os deputados dos diversos partidos pudessem encontrar caminhos de entendimento para servir o bem comum”, disse.

José Manuel Rodrigues saudou a candidata socialista Sancha Campanella e os deputados que nela votaram, garantindo que, terminada a eleição, será “presidente de todos os 47 deputados”.

“Se os desígnios dos meus primeiros dois mandatos [2019-2023 e 2023-2024] foram abrir o Parlamento aos cidadãos e aproximar os eleitos dos eleitores, impõe-se agora abrir o outro caminho: o presidente da Assembleia Legislativa a ser um fator de promoção de diálogo e negociação entre todos os deputados”, disse, sublinhando, no entanto, que os parlamentares têm pela frente a “tarefa espinhosa e exigente” de esbater diferenças e procurar “consenso para garantir a estabilidade política e a governabilidade da Madeira e do Porto Santo”.

Governo toma posse esta tarde

Esta foi a primeira vez na história do regime autonómico da Madeira, desde 1976, que a eleição para presidente da Assembleia Legislativa contou com dois candidatos e também a primeira vez em que uma mulher foi indicada para o cargo.

Em outubro de 2023, na sequência das eleições de regionais que deram a vitória à coligação PSD/CDS-PP, sem maioria absoluta, o centrista José Manuel Rodrigues foi reeleito com 40 votos.

Além da eleição do presidente da Assembleia Legislativa, hoje foram também eleitos os três vice-presidentes, dois dos quais - José Prada e Rubina Leal – foram propostos pelo PSD e um - Victor Freitas – pelo PS.

José Prada e Rubina Leal obtiveram 44 votos a favor e três brancos, enquanto Victor Freitas foi eleito com 39 votos a favor, três brancos e um nulo.

Os deputados elegeram ainda secretários da mesa – Clara Tiago (PSD) e Marta Freitas (PS) – e vice-secretários – Cláudia Gomes (PSD) e Jéssica Teles (JPP) – numa lista conjunta que foi aprovada com 46 votos a favor e um branco.

A cerimónia de tomada de posse Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque, está agendada para esta quinta-feira às 16h00, no salão nobre do parlamento regional, inserida na segunda sessão legislativa da XIV legislatura.

Apesar de este ser o XV Governo Regional, teve início hoje a XIV Legislatura, já que a primeira teve dois executivos.

As eleições antecipadas na Madeira ocorreram oito meses após as mais recentes legislativas regionais, depois de o Presidente da República ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.

[notícia atualizada às 13h10 de 6 de junho de 2024]