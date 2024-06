Bugalho aponta a Pedro Nuno Santos, o "fazedor que quando esteve no Governo nada se fez"

O cabeça de lista da AD às europeias criticou esta quarta-feira o líder do PS, que se autoproclamava "um fazedor", por estar incomodado com o Governo PSD/CDS-PP "que finalmente faz coisas". Num comício em Famalicão, que juntou cerca de um milhar de pessoas, Sebastião Bugalho deixou também uma nota aos mais pessimistas, que consideram "impossível a AD ganhar estas eleições europeias", ao fim de quatro vitórias seguidas, entre eleições nacionais e regionais. "Depois desta campanha, se há algo que eu sinto é que não é nada impossível. Não é nada impossível que os portugueses confiem em nós, porque nós sabemos que, não sendo fácil, não é impossível", disse, num comício em que saiu do palco em ombros com a bandeira da Europa nas mãos. O candidato a eurodeputado disse, no final da sua intervenção, querer deixar "uma nota mais irónica" sobre o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos. "Vejo com ironia que o líder do PS, que se autoproclamava um fazedor, ande tão incomodado com um Governo que finalmente faz coisas. Quando o fazedor esteve no Governo, nada se fez. Agora que a AD está no Governo, o fazedor está incomodado porque se fazem coisas", criticou. E deixou um desejo: "Que ele continue incomodado e que a AD continue a fazer coisas".

Sebastião Bugalho - que repete não querer nacionalizar a campanha - defendeu que a escolha no próximo domingo "é muito simples": "Entre as pessoas e ataques pessoais, entre propostas feitas para melhorar a vida das pessoas e promessas de alguém que não cumpriu quando governou e que não vai cumprir no Parlamento Europeu". "Como é que alguém que falhou a governar Portugal vai cumprir a tentar ajudar a Europa a governar? A escolha é entre aqueles que querem cumprir o seu programa e os que querem obstruir o programa de quem ganhou as eleições", defendeu. Na sua intervenção, Bugalho fez questão de agradecer a Nuno Melo, que discursou pela segunda vez nesta campanha, "ter feito renascer um partido das cinzas e torná-lo novamente Governo". "Eu, enquanto cidadão, agradeço-te teres ressuscitado a democracria cristã do chão para a governação", afirmou o candidato independente, pedindo aos "amigos sociais-democratas que o desculpem" por este aparte. Em matéria europeia, o antigo comentador televisivo destacou algumas das propostas do programa eleitoral da AD, como um cartão que dê vantagens aos cidadãos com mais de 65 anos ou um comissário europeu dedicado às pequenas e médias empresas, e prometeu defender grupos "muitas vezes esquecidos", como os agricultores ou os pescadores.

