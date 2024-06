Ativistas pró-Palestina protestam em ação da AD no Porto com Von der Leyen

Um grupo de ativistas pró-Palestina manifestou-se esta quinta-feira, no Porto, durante uma ação de campanha da AD para as eleições europeias, com a presença especial da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

A também recandidata apoiada pelo Partido Popular Europeu (PPE) discursava no comício ao ar livre, em apoio ao candidato Sebastião Bugalho, quando os manifestantes exibiram faixas com mensagens e começaram a gritaram palavras de ordem contra Israel e a guerra na Faixa de Gaza.

Aconteceram alguns momentos de tensão, com empurrões entre seguranças e manifestantes, nas imediações do palco montado junto ao Teatro Municipal do Porto, na Praça D. João I.

Um ativista terá sido detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

"Von der Leyen não te podes esconder, estás a financiar o genocídio", gritaram os ativistas pela causa da Palestina, mostrando as mãos pintadas de vermelho sangue, enquanto quando a presidente da Comissão Europeia discursava.



Ursula von der Leyen acabou por parar de discursos durante alguns instantes, mas continuou a sua intervenção, ao lado de Luís Montenegro, Nuno Melo e Sebastião Bugalho.