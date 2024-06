Ativistas pró-Palestina protestam contra Von der Leyen em ação da AD no Porto

Um grupo de ativistas pró-Palestina manifestou-se esta quinta-feira, no Porto, durante uma ação de campanha da AD para as eleições europeias, com a presença especial da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

A também recandidata apoiada pelo Partido Popular Europeu (PPE) discursava no comício ao ar livre, em apoio ao candidato Sebastião Bugalho, quando os manifestantes exibiram faixas com mensagens e começaram a gritaram palavras de ordem contra Israel e a guerra na Faixa de Gaza.

Aconteceram alguns momentos de tensão, com empurrões entre seguranças e manifestantes, nas imediações do palco montado junto ao Teatro Municipal do Porto, na Praça D. João I.

Um manifestante pró-Palestina foi detido na sequência do protesto no Porto, adiantou à Lusa fonte da PSP.

"Von der Leyen não te podes esconder, estás a financiar o genocídio", gritaram os ativistas pela causa da Palestina, mostrando as mãos pintadas de vermelho sangue, enquanto quando a presidente da Comissão Europeia discursava.



Ursula von der Leyen acabou por parar de discursos durante alguns instantes, mas continuou a sua intervenção, ao lado de Luís Montenegro, Nuno Melo e Sebastião Bugalho.