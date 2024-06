Sabia que já se vota nas europeias esta quinta-feira?

As próximas eleições europeias acontecem de 6 a 9 de junho, ou seja, os primeiros cidadãos europeus votam já na quinta-feira. As votações continuam até domingo, altura em que os portugueses vão a votos. Cada Estado-membro tem, no fundo, uma votação individual, com datas e regras próprias, que é canalizada para os resultados, que saberemos na noite de 9 de junho.

Os primeiros a votar serão os europeus residentes nos Países Baixos, já esta quinta-feira. No dia seguinte, 7 de junho, vota a Irlanda. Já no fim de semana, a Letónia, Malta e a Eslováquia votam no sábado, 8 de junho, com os restantes países - Portugal incluído - a votarem no domingo.



Dois países fazem a coisa de maneira diferente: a República Checa deixa os seus cidadãos votarem na sexta-feira e no sábado e a Itália permite o voto durante todo o fim de semana.

No total, são cerca de 360 milhões os europeus que podem participar nos diferentes sufrágios nos países membros da União Europeia.