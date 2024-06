PTP diz que grandes partidos esquecem o povo e apostam em candidatos da alta burguesia

O cabeça de lista do PTP às eleições europeias, o madeirense José Manuel Coelho, acusou esta quarta-feira os "grandes partidos", nomeadamente o PSD e o PS, de esquecerem o Portugal interior e apresentarem apenas candidatos da "alta burguesia".

"É bom que os portugueses, aí no continente, abram a pestana também, sobretudo as pessoas do interior. Não votem no PS, nem no PSD. Votem no José Manuel Coelho, que eu vou pôr o Portugal interior no mapa", afirmou.

O candidato do Partido Trabalhista Português (PTP) falava aos jornalistas no decurso de uma ação de campanha junto à Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal, onde chegou ao volante de uma carrinha repleta de autocolantes, com mensagens como "Tás farto? Nós também!", "Olho na Máfia!" e "O avião do coelhão vai abater a corrupção", numa referência ao processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago.

"Os grandes partidos não vão buscar candidatos do Portugal interior. São todos da área de Lisboa e da área do Porto, as elites da alta burguesia, e o povo é esquecido", insistiu, vincando que "o dinheiro da Europa é para ajudar o Portugal do interior, o Portugal que é desprezado e é abandonado pelos governos centrais da República".

José Manuel Coelho sublinhou o facto de ser o único cabeça de lista às eleições europeias natural da ilha da Madeira e criticou os "partidos do sistema" por não terem colocado madeirenses em lugares elegíveis, em particular o PSD, cuja candidata Rubina Leal surge em nono lugar, e o PS, com o candidato Sérgio Gonçalves no oito lugar da lista.

"Eles desprezam as autonomias, desprezam o Portugal profundo, as províncias portuguesas, o interior", disse, para logo reforçar: "As ilhas são relegadas, digamos que para a segunda divisão deste campeonato".

O candidato do PTP considerou, por isso, que todos os votos dos madeirenses, porto-santenses e açorianos no PS ou no PSD serão "votos deitados ao lixo", porque "não vão eleger ninguém".

"Concentrem os votos em mim, no Partido Trabalhista, porque eu vou defender que os fundos [europeus] que sejam atribuídos à Madeira sejam entregues a quem precisa e não sejam entregues a ocultistas", disse.

José Manuel Coelho considerou, por outro lado, que "a Madeira é um paraíso criminal" e afirmou que "os senhores do PSD" -- partido que governa a região desde 1976 -- se especializaram em "roubar o erário público e os fundos europeus".

"Foi por isso que a senhora dona Lucília Gago [procuradora-geral da República] puxou da caneta e assinou uma ordem para reunir uma expedição para vir de avião à Madeira prender os ladrões", disse, referindo-se ao processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago, no qual o chefe do executivo PSD/CDS-PP, o social-democrata Miguel Albuquerque, foi constituído arguido.

Em Portugal, as eleições europeias realizam-se no domingo e serão disputadas por 17 partidos e coligações: AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP. Serão eleitos 21 deputados.