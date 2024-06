Ministra da Saúde afasta acusações de tratamento hostil a Fernando Araújo

"Não havia nenhuma razão para não querer trabalhar com Fernando Araújo", o ex-diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. A garantia foi deixada pela ministra da Saúde no arranque da audição desta manhã de quarta-feira, no Parlamento.

Ana Paula Martins rejeita desta forma as acusações do PS de que a ministra nunca escondeu a intenção de afastar a direção executiva SNS liderada por Fernando Araújo.

A ministra da Saúde rejeita essas acusações, mas lembra que sempre foi intenção do Governo rever as atribuições da direção executiva do SNS.

“Não tinha nenhuma razão, nem o Governo nenhuma razão para não querer trabalhar com o professor Fernando Araújo e com a sua equipa”, assegura Ana Paula Martins.

A ministra da Saúde recordou que foi “convidada pelo professor Fernando Araújo para trabalhar com ele e trabalhei durante um ano no Hospital de Santa Maria”.

“A única matéria onde efetivamente poderia haver discordância e há seguramente, e podemos discutir isso, era relativamente àquilo que são as atribuições da direção executiva”, disse a ministra.

De acordo com a governante, esta “foi a única coisa que, naturalmente, a equipa do senhor Fernando Araújo e o professor Fernando Araújo sabia que ia acontecer”.

“A única matéria que ficou muito clara nas reuniões que tivemos é que iríamos cumprir o programa do Governo e nada mais”, sublinha.

A ministra da Saúde está esta quarta-feira no Parlamento a prestar esclarecimentos sobre a demissão do anterior diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, o plano de emergência para o setor e a situação do INEM.