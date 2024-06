Caso das Gémeas e imigração: as armas de Ventura nesta campanha

Repetem-se as arruadas, os discursos, as declarações aos jornalistas, as intervenções e as interações com eleitores e há sempre dois denominadores comuns na campanha do Chega às eleições europeias: a comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas e o tema da imigração.

André Ventura não os larga e faz questão de os referir sempre. Para o Chega, os dois temas têm uma virtude: assacam responsabilidades ao PS e ao PSD.

O líder do partido tem a estratégia de colocar os dois partidos do ‘centrão’ no mesmo saco e estas duas temáticas são a forma perfeita para o fazer. Afirmando que os dois maiores partidos “são iguais”, Ventura vai-se apresentando como terceira via, que rompe com o sistema, apesar de ter nascido dele.

Gémeas: Marcelo e governo do PS envolvidos

Com uma comissão parlamentar de inquérito forçada precisamente pelo Chega, que com 50 deputados conseguiu instaurar este escrutínio, o caso das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas no Hospital Santa Maria é o terreno para André Ventura colar PS e PSD na forma como lidam com instituições públicas e casos pessoais.

Ao envolver o filho do Presidente da República, o tratamento milionário às gémeas arrasta o Palácio de Belém para a polémica e o PSD gere tudo com pinças. A marcação da consulta e o conhecimento (ou não) do Ministério da Saúde de que tudo estava a acontecer coloca o PS também no centro.