Bloco desce Santa Catarina e quer dois eurodeputados

“O objetivo é sempre reforçar e continuar a crescer. Aumentar o número de votos e, certamente, eleger um segundo eurodeputado”. A meta para as eleições europeias de domingo foi definida por Mariana Mortágua que, no Porto, esteve ao lado da cabeça de lista Catarina Martins, na habitual descida da Rua de Santa Catarina.

Para a líder do Bloco de Esquerda (BE), um eventual segundo eurodeputado fará “a diferença na defesa intransigente dos direitos humanos, pela paz, na defesa do clima, contra as alterações climáticas, pela habitação, pelos salários e pela vida boa”.

Já Catarina Martins lembrou que “estas eleições não são uma segunda volta das legislativas”. A cabeça de lista do BE sublinhou que as europeias “são as eleições em que se elegem representantes para o Parlamento Europeu e em que sempre, em Portugal, se votou em quem se acha que pode representar melhor e defender melhor o país”.

O Bloco esteve em Santa Catarina menos de uma hora depois de ali ter estado o Chega. As duas comitivas não se cruzaram, mas se tal tivesse acontecido, Catarina Martins não teria nada a dizer a André Ventura. Apenas que gosta “muito de estar na rua”, que gosta “muito de estar no Porto”, que é a sua cidade e que gosta muito de estar “na Santa Catarina, na rua onde” o Bloco “sempre desfilou em conjunto, nas eleições”.

A candidata do BE terminou os 350 metros do percurso entre o cruzamento da Rua de Fernandes Tomás com o cruzamento da Rua de Passos Manuel com uma mensagem de motivação, gritada a plenos pulmões, aos apoiantes: “Ainda temos dois dias cheios de campanha. Vamos a isso!”.