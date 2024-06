A visita "menos ortodoxa" de Cotrim, o novo sócio do Andebol de Lamego

Enquanto aguardava pelos convidados António Manso falou orgulhosamente do clube que ajudou a fundar e que preside há mais de 30 anos, confessou que queria alertar a IL para os problemas que os clubes regionais vivem, nomeadamente as dificuldades financeiras devido às grandes viagens que são obrigados a fazer com as equipas dos vários escalões para as cidades do litoral.

Na sede do Andebol Club de Lamego, o presidente António Manso esperava ansioso pela visita do candidato da Iniciativa Liberal. Esperou pacientemente mais de uma hora para lá da hora combinada até que chegasse João Cotrim de Figueiredo. O candidato da Iniciativa Liberal e os elementos do partido que o têm acompanhado esta campanha chegaram a pé à sede.

Conhecidos os escritórios, bar e ginásio do clube que agora apoia, a comitiva liberal seguiu no autocarro até ao pavilhão da cidade para assistir aos treinos dos escalões mais jovens.

João Cotrim de Figueiredo aproveitou a presença dos mais novos para tirar dúvidas sobre a importância das europeias aos atletas que serão eleitores dentro de quatro ou cinco anos. Quase em uníssono os jovens concordaram que as eleições europeias são mais importantes do que as nacionais e o candidato liberal reforçou a ideia. “Os vossos pais, tios e avós acham, em regra, que são menos importantes porque votam menos e é estranho porque há muita coisa decidida na Europa que influencia mais, por exemplo há coisas aqui do pavilhão que podem receber influência de coisas decididas na Europa”, disse.

O candidato liberal, questionado pela curiosidade dos jovens atletas, contou ainda como é que decidiu ser político depois de acompanhar o filho na preparação para o mercado de trabalho. “O meu filho tinha duas entrevistas de emprego e pediu-me ajuda. O que me chocou foi que as oportunidades que ele tinha não eram muito engraçadas e eu lembro-me que quando comecei a trabalhar tinha coisas giras para fazer e pensei: o país está pior e foi a minha geração que deixou isso acontecer. Então, para mudar meti-me na única forma de mudar as coisas que é a política”, contou.