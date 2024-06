​“Onde há patos, há luta”. CDU na Feira do Livro sinaliza livros a seu gosto

Veja também:

Tem sido uma paragem obrigatória para quase todos os partidos: vão à Feira do Livro de Lisboa, compram algumas obras, recomendam-nas aos seus adversários.



A CDU não foi exceção. O cabeça de lista às eleições europeias, João Oliveira, na companhia do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, andou feira acima, feira abaixo.

Oliveira “feirou” dois livros, Raimundo nenhum. “Nem trouxe dinheiro para não cair em tentação”. Não comprou nenhum, mas discussão literária não faltou.

Um dos livros que João Oliveira levou para casa foi “Viagem a Portugal”, de José Saramago. Aos jornalistas explicou a escolha: “todos os candidatos que têm a pretensão de ir para o Parlamento Europeu certamente com a ‘Viagem a Portugal’ ficavam com uma boa referência daquilo que é mais relevante no Parlamento Europeu que é ter presente a realidade do país”.

Questionado se é um livro que vai enviar aos seus adversários, Oliveira esclareceu. “É uma sugestão de leitura”, explicando que, apesar de vários terem dito que compraram livros para lhe oferecer, ainda não lhe chegou nenhum.

“Políticos que não cumprem promessas”, atira Raimundo.