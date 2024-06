O sonho de Sebastião Bugalho: ter um dia um deputado ucraniano sentado ao seu lado no Parlamento Europeu

“Tenho a esperança de um dia olhar para o lado no plenário do Parlamento Europeu e ver um deputado ucraniano e uma deputada ucraniana ao meu lado” , referiu o cabeça de lista da AD.

Em declarações aos jornalistas, Sebastião Bugalho disse mesmo esperar que um dia ter ao seu lado um deputado ucraniano, no plenário do parlamento europeu.

Meia hora depois do debate das rádios, Sebastião Bugalho estava na embaixada da Ucrânia para um encontro com a embaixadora Maryna Mykhailenko. A reunião durou cerca de uma hora e foi a oportunidade para o cabeça de lista da AD deixar à embaixadora o compromisso de continuar a apoiar a Ucrânia, militar e financeiramente, mas também no processo de adesão à União Europeia.

Depois de na semana passada ter dito que a visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Portugal era um dia de festa e de ter sido criticado pela socialista Marta Temido que apontou para a “imaturidade do candidato”, a Ucrânia regressou à campanha da Aliança Democrática (AD).

A reconstrução do país pós-guerra foi também um dos temas do encontro, sendo que a embaixadora quer levar para Kiev o modelo português das energias renováveis.

“Se há coisa que nos deve orgulhar como democratas portugueses é que os partidos fundadores da democracia portuguesa não hesitaram um segundo no apoio à Ucrânia. Eu não vou falsear clivagens com o PS numa matéria tão fundamental, tão digna, tão patriótica e tão democrática quanto é o apoio à Ucrânia”, disse Sebastião Bugalho.

O candidato do avô, do pai e do neto

O candidato, que continua a fazer da idade um tema de campanha, reuniu-se à tarde com vários jovens em Lisboa junto ao Cais Rocha Conde de Óbidos. Alexandre Poço, o líder da JSD, foi um dos presentes.

“Connosco não há apenas promessas de casas de papel, sabemos que colocar direitos em tratados ou em legislação, não garante a sua concretização, mas aquilo que a AD traz a uma semana das eleições é já um legado de concretização”, disse o deputado social-democrata.

No debate, que contou também a eurodeputada e candidata Lídia Pereira, o mandatário da candidatura da AD Carlos Moedas, o líder da Juventude Popular Francisco Camacho, Alexandre Poço disse esperar que no próximo domingo a AD repita o resultado das legislativas de março, no voto dos jovens.

“Continuar a garantir que a AD vence no voto dos jovens como aconteceu em março nas legislativas, mas não apenas no voto dos jovens, eu acredito que o Sebastião será o candidato da avó, da mãe, do pai e do neto.”

Carlos Moedas, mandatário nacional da candidatura, acredita que a AD vai vencer as eleições e com uma grande diferença para o segundo classificado e no encontro com os jovens disse que Sebastião Bugalho é o candidato que melhor concilia “a razão e o coração”.

O autarca de Lisboa voltou a dizer que o PS “é o partido do que não foi feito” e lembrou quando assumiu o mandato na Câmara de Lisboa.

“Quando me lancei a falar em ter uma fábrica de unicórnios em Lisboa, os cínicos, os resignados, os velhos de coração é que disseram que não era possível os unicórnios virem para Portugal, vieram 12 para Lisboa em dois anos. Eu sinto-me tão jovem como vocês aqui”, disse o ex-comissário europeu.