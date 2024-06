Montenegro considera que oposição "está de mau humor"

Referindo-se ao plano de ação para as migrações apresentado na segunda-feira pelo Governo, o primeiro-ministro reiterou que teve como objetivo ter "uma imigração regulada, que não fecha as portas a quem quer vir trabalhar para Portugal".

Luís Montenegro, que hoje se juntou pela terceira vez à campanha da AD, garantiu que o Governo respeita as ideias de todos, mas avisou: "Não trocamos os interesses de Portugal e dos portugueses para ser simpáticos com a oposição".

"Já viram que a oposição está a achar mal tudo? Já viram que a oposição está de mau humor, que os nossos adversários aparecem sempre com azedume, com um espírito crítico, negativo?", questionou, durante um jantar-comício da candidatura da AD às eleições europeias, em Pombal, distrito de Leiria.

"Nós precisamos dessa ajuda e estamos aqui para dignificar a vida das pessoas que, vindas do estrangeiro, querem aqui trabalhar e viver. Não queremos fechar a porta, mas não queremos entregar essas pessoas a redes de tráfico que não trazem dignidade, respeito, que trazem aproveitamento, uma visão que é criminosa da imigração", justificou.

Segundo o líder do PSD, o Governo não está "do lado nem de facilitar, nem de obstruir".

"Nós estamos no lado da moderação. E o que é que acha a oposição? Acha mal", lamentou, acrescentando que a oposição também não concordou com a descida dos impostos para a classe média, a subida do Complemento Solidário para Idosos e as medidas para a juventude portuguesa.

O primeiro-ministro garantiu que, em todas estas áreas, o Governo dialogou com os partidos da oposição.

"Não vale a pena eles virem queixar-se da falta de diálogo. O que falta não é diálogo, o que falta é vontade à oposição de estar ao lado dos portugueses mesmo que isso signifique estar ao lado do governo", realçou.