Fenómeno TikTok: Ventura é popstar entre os mais novos

Semear hoje, colher amanhã. A aposta do Chega nas redes sociais é clara e coloca o partido bem à frente da concorrência neste campo. Isso sente-se nas ruas junto dos mais novos.

Ninguém tem qualquer dúvida e todos o reconhecem. De onde? “Conheço o André Ventura do TikTok”, explica um dos jovens com uma bola na mão. Esta rede social, utilizada por centenas de milhares de crianças em Portugal (e no Mundo) está a ser terreno fértil para a propaganda política de todos os partidos - descontextualizada e sem contraditório .

Na Escola Básica Ferreira de Castro, em Mem-Martins, no concelho de Sintra, André Ventura parece uma estrela de rock. Os estudantes agarram-se às grades e gritam pelo líder do Chega quando ele passa. “ É mesmo ele! ”, comenta um adolescente para o outro.

Selfies, outros políticos e uma linha definida

A cena multiplica-se por todos os pontos do país, durante a campanha para as eleições europeias dezenas de jovens dirigem-se a André Ventura, líder do Chega, e pedem-lhe uma selfie. De onde é que o conhecem? “Das redes sociais”, repetem.

De Elvas a Olhão, passando por Estremoz, Setúbal ou Lisboa, os mais novos parecem ter uma admiração por este protagonista político, que veem repetidamente nos pequenos ecrãs dos telemóveis que levam no bolso. Volta e meia aparece quando fazem scroll. Não quer dizer que concordem com o que diz o líder do Chega, mas identificam-no facilmente.

“É o André Ventura, boy”, comenta um dos estudantes da escola em Mem-Martins, por onde passou a caravana do Chega esta segunda-feira. Têm à volta de 12 anos. Ventura sente o entusiasmo e surfa a onda. Pede que lhe atirem a bola de futebol e quando a recebe, dá toques com ela, e devolve para o outro lado da grade com um cabeceamento.