Europeias. PAN destaca importância da diminuição do consumo de carne no combate às alterações climáticas

O cabeça de lista do PAN às eleições europeias, Pedro Fidalgo Marques, destacou hoje a importância da diminuição do consumo de carne no combate às alterações climáticas e defendeu a mudança da Política Agrícola Comum para Política Alimentar Comum. .

Num restaurante vegetariano em Fátima (Santarém), onde hoje cozinhou um caril de lentilhas com trigo sarraceno, para poder "mostrar que, através da proteína vegetal", se pode "ter, também, uma cozinha saborosa", Pedro Fidalgo Marques salientou que no caminho a percorrer para combater as alterações climáticas é necessário reduzir o consumo de carne.

"Eu tenho dito várias vezes, até em tom de brincadeira, que não estamos a proibir ninguém de comer carne, mas que é importante (...) reduzir o consumo de carne para a nossa saúde, como também para a saúde do planeta" e para o bem-estar animal, afirmou Pedro Fidalgo Marques.

Insistindo que para se alcançar uma neutralidade carbónica deve ser reduzido o consumo de carne, o cabeça-de-lista do Pessoas-Animais-Natureza lembrou que o partido "tem sido defensor de uma única saúde".

O candidato adiantou que, com o "showcooking" também se pretendeu mostrar que se pode "ter uma refeição extremamente saborosa, extremamente rica em termos proteicos em termos de nutrientes sendo vegan".

Pedro Fidalgo Marques referiu ainda que o PAN defende a "alteração da Política Agrícola Comum para uma Política Alimentar Comum", que privilegie a "autonomia e segurança alimentar na Europa, para uma alimentação mais sustentável, mais saudável, que permita, inclusive, até apoiar os pequenos e médios agricultores", fazendo a reconversão da pecuária, atividade "extremamente poluente".

"Temos de fazer esta reconversão, apoiando os produtores e investindo em proteína vegetal, que é o que tem faltado", acrescentou, explicando que estudos indicam que esta será "uma das áreas mais rentáveis para os agricultores".

Enquanto cozinhava, Pedro Fidalgo Marques esclareceu que o prato de caril de lentilhas com trigo sarraceno foi uma "recomendação da casa", adiantando que está habituado a fazer "lasanha de lentilhas".

O candidato do PAN garantiu que gosta de cozinhar, que um eurodeputado tem de ter vários dotes e atributos e que tem de saber orientar-se em Bruxelas.

Questionado sobre quem convidaria primeiro para um jantar na capital belga na eventualidade de ser eleito eurodeputado, Pedro Fidalgo Marques respondeu imediatamente a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, que também esteve no almoço, seguindo-se os representantes dos partidos da família política do PAN e dos partidos animalistas.

À pergunta se convidava para jantar eurodeputados portugueses, o cabeça de lista respondeu afirmativamente, com exceção de antidemocráticos ou populistas.