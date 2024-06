Cotrim admite possibilidade da eleição de dois eurodeputados liberais

João Cotrim de Figueiredo, candidato da Iniciativa Liberal às Europeias, acredita que pode vir a ter companhia no Parlamento Europeu. Esta terça feira, durante uma visita ao Instituto Politécnico de Viseu, questionado pelos jornalistas sobre a eleição dois eurodeputados, o cabeça de lista dos liberais afirmou que "é possível".

No entender de Cotrim de Figueiredo, a campanha "está a correr bem".

Cotrim de Figueiredo recebeu hoje uma mensagem de apoio de Christian Lindner, ministro das finanças alemão.

O candidato liberal agradeceu e lembrou que "não é a primeira vez" que Christian Lindner envia um vídeo de apoio.

João Cotrim de Figueiredo rejeita ainda ter convidado outros nomes para participarem na campanha ao contrário do que foi feito noutros partidos. "As pessoas devem ter coisas mais importantes para fazer do que vir, apoiar o candidato em Portugal que.se safa muito bem sozinho", diz.

A caravana dos liberais parou esta terça-feira, nono dia de campanha, no Instituto Politécnico de Viseu.

Durante uma visita guiada pelo presidente do Politécnico José Costa, o candidato liberal ouviu queixas sobre a falta de investimento no interior.

José Costa sublinhou que "as zonas do mais interior estão sem ninguém e tem de haver cuidado e quem for eleito não se pode sentar no banco confortável e esquecer as pessoas".

Cotrim de Figueiredo tomou nota da dica e no final da visita considerou "lamentável que ao final de 40 anos de integração na União europeia não haja ligações ferroviárias, por exemplo, que favoreçam o investimento em atividades do interior". Para o liberal, as entidades concelhias devem ser ouvidas na definição dos objetivos dos Fundos Estruturais europeus.