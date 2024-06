César pede "paciência" ao PS. Legislativas virão "a seu tempo, quando for tempo"

Referindo a eleição de domingo como "importantíssima para a Europa", César apressou-se a dizer que essa "importância" não surge "por causa das próximas eleições legislativas". É, justifica César, "por causa do futuro europeu".

" Temos de ser pacientes ", repetiu César. "Mesmo sabendo que apesar de terem recebido uma situação melhorada das finanças públicas e com o crescimento da economia que se tem verificado e comprovado neste primeiro trimestre, temos um Governo que o melhor que apresenta são os plágios mais ou menos rasurados do Governo anterior".

"A seu tempo, quando for tempo disso, será o das eleições para o novo Governo que ansiamos e que esperamos ser do PS", justificou o dirigente socialista, num comício ao ar livre no centro histórico de Guimarães.

O presidente do PS pede foco ao partido nas eleições europeias de domingo e apela à " paciência " dos socialistas na condição de oposição. " Agora é o tempo das eleições europeias ", disse Carlos César numa ação de campanha de apoio a Marta Temido.

Na opinião do líder do PS, se se quiser "regular d(...)

O presidente do PS está certo que o partido há de "vencer" as futuras legislativas, mas avisa os socialistas: "Não misturamos alhos com bugalhos".

Já a meio da tarde desta terça-feira, uma arruada em Braga, César dizia aos jornalistas que, embora se "procure" que a campanha eleitoral tenha "consequências", em "boa verdade ", diz, “nem o Governo vai cair, nem o Governo vai deixar de cair por causa do resultado das eleições europeias".

O presidente do PS mete assim travão à eventual ansiedade dos socialistas em apressar uma crise política na eventualidade de a AD perder as europeias. "Se a AD não tiver uma votação boa nestas eleições vai fazer-lhes muito bem, pelo menos, para adquirirem maior humildade na governação do nosso país", rematou César.

Na rota da "paciência" socialista, César coloca Pedro Nuno Santos na oposição, admitindo que "muito e mais beneficiaria o nosso país se ele fosse hoje primeiro-ministro, mas irá sê-lo, e o país vai beneficiar muito com isso". Mas este ainda não é o tempo das legislativas.