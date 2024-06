BE diz que "o problema da habitação está no que se constrói"

Catarina Martins considera que o problema da habitação em Portugal não está “na falta de construção”, mas antes “no que se constrói”.

A cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) às Europeias visitou a Associação de Moradores da Zona da Lapa, no centro do Porto, onde defendeu que "Portugal não é um resort da Europa”, mas antes um país que tem de dar resposta aos problemas dos habitantes.

"Portugal é um país que tem de ter respostas de habitação para quem aqui vive e aqui trabalha. No centro do Porto estamos a ver exatamente o exemplo do pior que se tem feito. Onde devia nascer habitação nascem hotéis". Catarina Martins referia-se às obras da segunda fase de um hotel de cinco estrelas e que decorrem à porta da associação e paredes meias com o Bairro da Lapa que nunca viu a sua ampliação acontecer.

“Já havia uma segunda fase no papel. O projeto começou, fizeram as fundações, fizeram os alicerces, só que depois foi abandonado. Não sabemos exatamente o que é que aconteceu”, o lamento é de Carlos Ferreira, presidente da Associação, ao qual a candidata do BE acrescentou: “a segunda fase das casas não avançou, mas a do hotel é rápida”.

Catarina Martins disse, ainda, que o hotel em causa foi construído com o financiamento permitido por “160 vistos Gold”. "Os vistos Gold não deviam existir em nenhum país da Europa”, sublinhou a cabeça de lista do BE.