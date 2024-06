Europeias: Moedas vaticina que AD vai ganhar com "uma grande, grande diferença"

O mandatário nacional da AD às europeias, Carlos Moedas, vaticinou esta segunda-feira que a coligação vai vencer as eleições com "uma grande, grande diferença", considerando que Sebastião Bugalho é o candidato que melhor concilia "a razão e o coração".

Num encontro com jovens inserido na campanha da AD (coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM), o cabeça de lista Sebastião Bugalho voltou a defender que o voto no PS será um voto na instabilidade, na incerteza e no medo.

"Aqueles que puserem a cruzinha na AD sabem no que estão a votar (...) E também sabem, pelo contrário, infelizmente aquilo que um voto no PS pode significar. Até agora, o voto no PS é um voto no medo, num partido que usa os extremismos como bengala ou para governar com eles ou para impedir quem governa ao lado deles", acusou.

A última iniciativa do oitavo dia de campanha foi uma conversa informal, num espaço à beira rio, com a presença de jovens, e que contou com os líderes da JSD e da JP, a mandatária para a juventude e a eurodeputada Lídia Pereira, a única recandidata nesta eleição, além do candidato e do mandatário.

Entre muitos elogios a Sebastião Bugalho, foi Carlos Moedas quem elevou a fasquia para o próximo domingo.

"As provas estão dadas, vai ser absolutamente espetacular. Vamos ganhar e vamos ganhar com uma grande, grande diferença, porque aquilo que foi a qualidade desta campanha merece essa grande diferença. As pessoas lá em casa vão votar com o coração e com a razão", vaticinou, considerando que é o cabeça de lista da AD quem melhor concilia essas duas vertentes.