António Vitorino: Transição para a AIMA “correu mal. Não vale a pena mitigar as palavras”

António Vitorino, ex-ministro do PS e ex-diretor geral da Organização Internacional de Imigrações, não tem dúvidas: a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a transição para a AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo) não “correu bem”.

“Naturalmente que esta transição correu mal. Isso não vale a pena mitigar as palavras. O que acho é que agora tem que se dar prioridade a resolver o que correu mal, rapidamente”, disse.

A admissão foi feita aos jornalistas, durante uma ação de campanha de Marta Temido na Feira do Livro de Lisboa.

“Não há gestão possível das migrações que não seja no espaço europeu. Portanto, nesse sentido, as migrações estão no coração da política europeia. Tenho a certeza de que a Marta [Temido] vai levar a bandeira de uma visão humanista, realista, pragmática, mas equilibrada das migrações ao Parlamento Europeu”, afirmou ainda.

O Governo de Luís Montenegro prometeu, para esta segunda-feira, o novo plano para as migrações.

António Vitorino afirmou estar "curioso" para ver o que consta do documento.