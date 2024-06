Rui Rocha admite que ação de campanha em dia de voto antecipado "não devia ter acontecido"

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, admitiu este domingo que a ação de campanha que foi alvo de uma queixa à CNE, por decorrer durante o dia de voto antecipado perto de uma mesa eleitoral, "não devia ter acontecido".

Rui Rocha sublinha ainda que a respetiva ação desta manhã, em Faro, junto a uma escola onde decorria a votação por antecipação tinha como objetivo “apelar ao voto”. O presidente da IL refere que o apelo ao voto nas europeias “é permitido”, mas reconhece que o uso de elementos de identificação do partido “não devia ter acontecido”.

O líder da Iniciativa Liberal votou antecipadamente numa escola em Almada, no final, em declarações aos jornalistas, afirmou que o partido está disponível para “discutir com a Comissão Nacional de Eleições” sobre o episódio. Rui Rocha acredita que em causa “terá estado uma falta de comunicação e coordenação” entre a estrutura local do partido e a equipa de campanha.