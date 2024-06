Pedro Nuno Santos insiste em saber se consultora privada teve acesso a dados sensíveis do SNS

Pedro Nuno Santos voltou ao tema da elaboração do Plano de Emergência do Governo para a Saúde, questionando, de novo, se a consultora privada envolvida no processo teve acesso a dados sensíveis do Serviço Nacional de Saúde.

Para o líder do Partido Socialista há dados sensíveis que podem facilitar a instalação de operadores de saúde privados, o que é um potencial conflito de interesses.

"Nomeadamente, o sistema de informação de doentes por patologias e por região. É informação muito relevante para a organização da oferta de cuidados de saúde. Se teve acesso a bases de dados, a situação tem outra relevância", aponta, ouvido por jornalistas durante uma iniciativa de campanha para as Europeias.

Pedro Nuno Santos indicou também que não ficou esclarecido com o comunicado do Governo, que admite ter recorrido a uma consultora privada, e que rmais dados.

Já sobre o facto da CNE ter avisado o Governo de que não pode usar meios do executivo para ações de campanha nas redes sociais, Pedro Nuno Santo diz que o executivo de Luis Montenegro não está a cumprir as orientações.

"Temos um Governo em campanha e com grande sentimento de impunidade. Há regras mínimas que devem ser cumpridas. Não é aceitável e não é forma de cuidarmos da nossa Democracia", critica.