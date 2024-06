Madeira. CDS-PP ratifica acordo com PSD e apela à viabilização do programa de Governo

A comissão política do CDS-PP/Madeira aprovou e ratificou este domingo, por unanimidade, o acordo parlamentar estabelecido com o PSD, que venceu as eleições regionais sem maioria absoluta, e apelou à "responsabilidade" das restantes forças para viabilizar o programa de Governo.

"O CDS apela à responsabilidade de todas as forças políticas representadas no parlamento regional para que seja possível encontrar pontes de diálogo e de entendimento que viabilizem o programa do Governo e o Orçamento para este ano, na defesa dos superiores interesses regionais", afirmou o líder centrista, José Manuel Rodrigues, no âmbito da reunião da comissão política, que decorreu em Santana, no norte da ilha.

Na quarta-feira, o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, indigitou o líder do PSD, Miguel Albuquerque, para formar Governo com base no acordo parlamentar estabelecido com o CDS-PP, depois de ter recusado a solução conjunta proposta pelo PS e o JPP.

Os sociais-democratas e os centristas somam 21 assentos na Assembleia Legislativa, aquém dos 24 necessários à maioria absoluta, ao passo que o PS e o JPP conseguem reunir 20 deputados -- 11 socialistas e nove do JPP.