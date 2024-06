Hugo Soares acusa Pedro Nuno Santos de andar com a cabeça de lista do PS "ao colo"

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, acusou este sábado Pedro Nuno Santos de andar com a cabeça de lista do PS "ao colo", questionando se "tem medo" que Marta Temido faça campanha sozinha.

Numa arruada em Guimarães, ao lado do cabeça de lista da AD às europeias, Hugo Soares considerou ainda que Sebastião Bugalho tem sido "o centro desta campanha".

"Da esquerda à direita, do Chega ao BE, mas com especial foco no PS e IL, têm feito do dr. Sebastião Bugalho o foco central desta campanha, por alguma razão há de ser...", disse.

Pouco depois, no comício em Barcelos, também no distrito de Braga, Hugo Soares voltou ao tema acusando os adversários de apenas fazerem ataques pessoais e não políticos.

"É que o Sebastião Bugalho é imaturo, diz Marta Temido, é que Sebastião Bugalho é impreparado, diz o dr. Cotrim. Se tem tantos epítetos, como não são capazes de atacar uma única ideia. É sinal que estão preocupados e que o Sebastião Bugalho está no bom caminho", considerou.

O também líder parlamentar social-democrata questionou a postura de líder do PS nesta campanha: "Ele tem andando com a anterior ministra da Saúde praticamente ao colo. Parece que o PS tem medo de a sua candidata andar na rua sozinha, precisa do colinho do secretário-geral do PS", criticou.