Europeias. Nuno Melo destaca "grande afluência às urnas" no Porto

O ministro da Defesa, Nuno Melo, afirmou este domingo no Porto que "a grande afluência às urnas" para o voto antecipado nas eleições europeias "é um bom prenúncio" para a tentativa de baixar a taxa de abstenção.

Em declarações aos jornalistas após ter votado no Pavilhão Rosa Mota, o governante considerou que as "pessoas estão hoje mais interessadas no projeto europeu".

Questionando sobre o facto de haver muitos jovens nas filas, o ministro confirmou-o e saudou essa afluência em particular.

"Noutras eleições europeias, com grandes taxas de abstenção, os jovens tendiam a ser os mais abstencionistas e, segundo estudos mais recentes, essa tendência está a inverter-se", enfatizou Nuno Melo.

E prosseguiu: "os jovens estão interessados em votar e em participar, o que me leva a acreditar que a taxa de abstenção será mais reduzida em relação aos receios iniciais".