Europeias. Luís Montenegro já votou antecipadamente este domingo

O primeiro-ministro, inscrito para votar antecipadamente este domingo, já foi exercer o seu direito de voto.

Luís Montenegro votou pelas 10h00, em Espinho, como é habitual.

"Nesta eleição é possível utilizar o voto em mobilidade. Queria também aproveitar esta ocasião para dizer aos portugueses e às portuguesas que no próximo domingo estejam onde estiverem, desde que estejam munidos do seu documento de identificação civil, o cartão de cidadão, podem-se dirigir a qualquer mesa de voto no país para exercer o seu direito de voto", afirmou Luís Montenegro.

O chefe do Governo sublinhou que essa opção permite "mais participação" nas eleições europeias, conciliando-a com "o fim de semana prolongado", para que "as pessoas que estejam deslocadas no país poderem, ainda assim, exercer o seu direito".



Mais de 252.000 eleitores portugueses podem votar antecipadamente para as eleições europeias, este domingo.

O Presidente da República também se inscreveu para votar este domingo, de forma a promover o voto antecipado e tentar combater a abstenção.