Cotrim vai ao Algarve procurar eleitorado e criticar Bugalho capturado pela AD

O candidato da Inciativa Liberal acredita que há portugueses arrependidos das escolhas feitas nas eleições legislativas de Março. Num jantar com apoiantes do partido em Quarteira no distrito de Faro, Cotrim de Figueiredo fala mesmo em arrependimento de Junho depois de serem conhecidos os cabeças de lista para as europeias. A conclusão é tirada pelo candidato liberal após contactos que teve com a população nos últimos dias. "O crescimento que já sentimos nesta campanha está longe de ter terminado. Sinto que há uma espécie de magnetismo da confiança das pessoas relativamente à proposta da Iniciativa Liberal", disse Cotrim de Figueiredo que diferenciou três "segmentos eleitorais: o que Cotrim de figueiredo considera "nosso mercado", o grupo que vota pela primeira vez ; "os que não votavam há muito tempo e que agora vêem na Iniciativa Liberal esperança"; e os "desiludidos de março", como chama Cotrim.

Sobre os desiludidos de março e junho, o candidato da Inciativa Liberal lança críticas aos restantes partidos que terão desiludido o eleitorado. Cotrim de Figueiredo começa pela AD dizendo que "o PSD não é suficiente reformistas e que quando pega nos assuntos não vai suficiente mente longe à estrutura dos problemas e fica-se pelas meias tintas", o candidato liberal dá como exemplos a mexida no IRS afirmando ter sido a Iniciativa Liberal a detectar a mexida de IRS não resultava nos 1500 milhões que o PSD dizia", ainda o pacote habitação onde João Cotrim de Figueiredo considera que deveria ter existido um embaratecimento da construção e o pacote de emergência da saúde que o candidato liberal considera que ficaram a meias tintas. "Vai recorrer a uma série de fontes de privados e de sociais para evitar a listas de espera, mas não mexe na essência do problema e daqui por 8 meses a 9 meses estamos na mesma", diz

Ainda num ataque direto à AD, Cotrim de Figueiredo acusa Luís Montenegro de ter "preferido apostar na popularidade, na aparente juventude em vez da substância do conhecimento de matérias europeias". O candidato dos liberais diz que Sebastião Bugalho é agora contrátio àquilo que era enquanto comentador. "é tímido e também se fica pelas meias tintas", diz Cotrim de Figueiredo que dá como exemplo o tema da liberdade de expressão em que Bugalho disse ser difícil balancear entre liberdade de expressão e outros direitos, e "mais decepcionante" para Cotrim de Figueiredo, "sucumbir a um simbolismo bacoco de incluir a habitação na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, um direito que já está na Carta dos Direitos Sociais da União Europeia e que já está na Constituição portuguesa no seu artigo 65 desde o princípio dos 76, há quase 50 anos" realça Cotrim de Figueiredo que conclui dizendo que "se Sebastião Bugalho se deixou capturar pela máquina do PSD e está a fazer estas propostas tímidas e de meias tintas. Como é que será no futuro? Não se deixará capturar pela máquina do PPE ou pela máquina do Parlamento Europeu?", questiona.

Sobre o Partido Socialista, João Cotrim de Figueiredo diz que o partido optou por uma cabeça de lista, Marta Temido, que na opinião do candidato liberal "não consegue dizer duas frases seguidas com nexo sobre a Europa e que é uma fonte de banalidades" acrescentando que foi por isso que a "obrugaram a fugir dos debates".

Relativamente ao Chega, João Cotrim de Figueiredo diz que a população terá percebido que "grosseria não é sinónimo de força, que teorias da conspiração são o oposto a soluções e conhecimentos técnicos e que bocas não são argumentos". No jantar o candidato liberal questiona: " Preferem ver se representados em Bruxelas, em Estrasburgo, por mim ou pelo Tânger Correia?" e responde: "Deixem lá o protesto venham para o lado das soluções".

Noutro ponto, sobre o plano para as migrações que deve ser apresentado pelo governo na segunda-feira, Cotrim de Figueiredo afirma que "precisamos de imigrantes para que a economia cresça" e que não são necessárias mais regras, mas sim que "as que já existem funcionem". Já sobre a defesa Cotrim de Figueiredo que Portugal no mercado europeu, o candidato da Inciativa Liberal considera que é possível atingir a meta da NATO dos 2% do PIB, mas de forma a que este "não pode ser um movimento de investimento para beneficiar países grandes", ponto que na opinião de Cotrim de Figueiredo compete a um eurodeputado que terá de fazer "tudo para que Portugal fique incluído no circuito da indústria da defesa europeia".