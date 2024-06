CDU pede mais proteção da natureza articulada com resposta a problemas sociais

O cabeça de lista da CDU defendeu hoje que é necessário reforçar os meios para a proteção do ambiente, garantindo a sua articulação com a resposta aos problemas sociais e económicos, numa visita à Arrábida sabotada pelo nevoeiro.

João Oliveira visitou esta manhã a Fortaleza de São Filipe, na Serra da Arrábida, para observar uma pedreira, o estuário do Sado e uma parte da serra que está preservada. No entanto, devido a um forte nevoeiro, o candidato acabou por não conseguir avistar nada.

"Este nevoeiro foi encomendado pela oposição", gracejou o candidato.

A dirigente do PEV Mariana Silva, que integra a lista da CDU para as europeias como "número quatro", disse aos jornalistas que o objetivo desta iniciativa era mostrar as consequências que a pedreira está a ter na Serra da Arrábida e destacar a necessidade de priorizar a "defesa da conservação, proteção e restauração da natureza".

Para Mariana Silva, apesar de a União Europeia (UE) estar a estabelecer metas e planos para combater as alterações climáticas, está na realidade a "perpetuar a exploração desenfreada de recursos naturais", sem "qualquer possibilidade de futuro de restaurar estas explorações".

"Muito pelo contrário, há até a intenção de ampliar e de continuar a explorar os recursos naturais de uma forma que vai prejudicar o futuro", criticou, afirmando que uma transição energética justa, social e ambientalmente, "não é uma prioridade" para a União Europeia nem para os governos nacionais, que deixam para trás investimentos no Orçamento do Estado.

A dirigente do PEV defendeu que é necessário haver mais vigilantes do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que disse ainda não serem suficientes na Serra da Arrábida, e "investir nas estruturas do ambiente".

"Esta é uma das nossas preocupações e será também uma das preocupações que levaremos para a UE, com o reforço dos deputados da CDU", disse, acrescentando também o envolvimento da CDU na candidatura da Serra da Arrábida à reserva da biosfera da UNESCO.

João Oliveira também defendeu que é necessário garantir no Parlamento Europeu que a defesa do ambiente "não está sujeita à mercantilização" e que há uma "mobilização dos meios para responder aos problemas ambientais, assegurando a sua articulação com a resposta aos problemas económicos e sociais".

O candidato salientou que, no Parlamento Europeu, os deputados da CDU têm tido "décadas de intervenção" nesse sentido, desde logo "recusando o mercado de carbono" e afirmando "linhas em concreto de defesa e reforço de meios e políticas que sejam verdadeiramente coincidentes com a defesa do ambiente".

Nestas declarações aos jornalistas, João Oliveira foi questionado se, em dia de voto antecipado, sente que a CDU está a conseguir capitalizar votos. .

Na resposta, o cabeça de lista da CDU disse que tem sentido manifestações de apoio que lhe dão "uma grande confiança para o reforço" da coligação e salientou que, apesar do "desligamento que outras forças políticas procuram fazer" destas eleições, acha que tem conseguido convencer a população do impacto que o Parlamento Europeu tem na sua vida quotidiana.

Interrogado se continua a sentir um certo alheamento da população em relação a estas eleições, como tinha indicado no início da campanha, João Oliveira disse achar que "já não há um distanciamento tão grande".

"Veremos se isso confirma, naturalmente o alheamento das eleições não resulta só do estado de espírito e da consciência das pessoas até ao dia das eleições, resulta até das próprias condições no dia das eleições", disse.

Salientando que é um bom sinal que haja mais inscrições no voto antecipado, João Oliveira disse esperar que, no dia 09, "ninguém fique em casa, na praia, no campo, ou no passeio".

"É importante que as pessoas votem e, naturalmente, esperemos nós, que votem num sentido que seja útil e positivo para as suas vidas: que votem na CDU", afirmou.