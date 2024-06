A meio da campanha, a AD avisa: um voto no PS é um voto na incerteza

“Um voto no PS é um voto na incerteza, ao contrário de um voto na AD é um voto na certeza de que não voltamos para trás” referiu no almoço em Vagos.

"Se há coisa que já se percebeu no PS é que sobre o PS não se percebe nada", diz Bugalho, acrescentando que só o voto na AD não faz marcha-atrás.

Um pouco depois ao almoço, o cabeça de lista da AD apontava porque é que é útil o voto na Aliança Democrática, ao contrário do voto no PS que é “um voto na incerteza”.

No dia do voto antecipado, Sebastião Bugalho encontrou, na feira quinhentista de Esgueira, uma apoiante que já tinha exercido o direito de voto. Regina Fonseca revelou que esteve uma hora e meia na fila numa assembleia de voto em Ílhavo.

A uma semana das eleições, a meio da campanha eleitoral, o discurso do voto útil entra na caravana da AD.

Carlos Moedas, o mandatário nacional e antigo comissário europeu, lembrou a importância das eleições e garantiu que apenas o voto na AD é um voto moderado. O autarca de Lisboa fica chocado com as declarações que são feitas na campanha do PS, nomeadamente sobre a presidente da Comissão Europeia.

“Há uma coisa que me chocou muito nesta campanha, foi ouvir o PS a colar a senhora von der Leyen à extrema-direita. Que injustiça tão grande para uma senhora moderada, uma democrata-cristã que lutou sempre por essa moderação, que injustiça tão grande”, criticou Carlos Moedas.

O antigo comissário europeu vê nestas declarações do Partido Socialista um desvio no caminho da moderação que o PS sempre seguiu.