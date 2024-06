Temido acusa AD de duplicidade no posicionamento sobre taxas de juro

Veja também:

A cabeça de lista do PS às europeias acusou esta sexta-feira a AD de "duplicidade e dois pesos e duas medidas" por se ter abstido numa votação no Parlamento Europeu que instava o Banco Central Europeu a baixar as taxas de juro.

Marta Temido encerrou esta sexta-feira o Encontro Europa, um comício na Guarda no qual contou com o seu antecessor no lugar cimeiro da lista do PS às europeias, Pedro Marques, e deixou avisos sobre os riscos de retrocesso na resposta às crises.

"Foi o PPE - a família na qual a AD se inscreve, mesmo que a AD diga que não teve nada a ver com isso - que instou o BCE a aumentar as taxas de juro, as taxas de juro que tanto castigam as famílias, que tanto castigaram as famílias portuguesas no início desta crise", criticou.

Considerando que a lição de que "as crises não são todas iguais e portanto não podem ter todas as mesmas respostas" devia ter sido aprendida, a cabeça de lista do PS lamentou que isso não tenha acontecido quando a AD se absteve numa votação que instava o BCE a baixar as taxas de juro.

"A AD refugiou-se num argumento técnico-jurídico. Invocou apenas a independência do BCE quando um ano antes tinha instado o BCE a aumentar as taxas de juros e nisto se vê aquilo que é a duplicidade, aquilo que são dois pesos e duas medidas, ora dizemos uma coisa, ora dizemos outra", acusou.

Para Temido, os portugueses estão "um bocadinho fartos de enganos".

"A AD não esteve desse lado, a AD é esse lado porque foi Miranda Sarmento, atual ministro das Finanças que disse que era preciso subir as taxas de juro. Essa é a única resposta que estas pessoas conhecem para responder aos problemas das crises com que nos vamos confrontando", criticou.