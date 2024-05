“Sinto a IL a crescer". Cotrim de Figueiredo sonha com dois eurodeputados

Veja também:

“Eu sinto a IL a crescer!” é a frase que se tornou num slogan depois de tantas vezes repetida por João Cotrim de Figueiredo num jantar no concelho de Mafra, em Lisboa. O candidato da Iniciativa Liberal (IL) às europeias fez um balanço da campanha que está quase a meio.

Cotrim de Figueiredo recorda dia a dia e logo no início brinca com um sonho que diz não ser o objetivo, mas o trocadilho que é feito. Recorde-se que, na segunda-feira, o candidato da Iniciativa Liberal foi convidado no programa de televisão “Dois às 10” da TVI. “Vi que talvez houvesse ali um sinal porque o programa chamava-se Dois às 10 e eu percebi que era Dois no dia 10 e eu não assumi esse objetivo”, brincou o candidato liberal associando dois ao número de deputados eleitos já no dia 10 de junho.

O candidato ao Parlamento Europeu acredita que chegou a mais público que não o tradicional eleitorado do partido. João Cotrim de Figueiredo diz que adormeceu todos os dias com o pensamento: “sinto que a IL está a crescer”. A cada balanço diário, a frase era dita de forma que na análise dos últimos dias já a própria sala completava a frase do candidato liberal.

Sobre o segundo dia, Cotrim de Figueiredo recorda o jantar no bairro do Beato, em Lisboa, e reforça: “aqui o Beato, juro que não é piada para nenhum dos outros candidatos”.

Cotrim de Figueiredo assume ainda que “deu uma pequena aula” no debate desta semana na televisão. “Como é que alguém que se candidata a cargos públicos não tem conhecimento em relação às matérias mais básicas não só na economia”, começa por dizer Cotrim de Figueiredo, que voltou ainda a repetir as críticas ao que considera discriminação na cobrança do Imposto Sobre Veículos.

Relativamente à passagem pela cidade do Porto, o candidato da Iniciativa Liberal recorda que bateu o seu recorde de "selfies" e deixou a nota: “o professor Marcelo que se cuide”, brincou.

João Cotrim de Figueiredo conta ter tido bons sonhos com o lema “sinto a IL a crescer”. Diz ter sido bem recebido em todas as ações de campanha e o contacto com a população que ocupa o seu top pessoas foi a passagem por Caminha. Já sobre a ida à praia de Matosinhos sublinha “que é preciso mexer para pôr a Europa a mexer”.