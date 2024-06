Sebastião Bugalho e as adversidades de uma campanha eleitoral

Durante a ação de campanha, uma mulher que estava a correr pede para tirar uma selfie e, quando Sebastião Bugalho pergunta se pode contar com o seu apoio no dia das eleições, ela responde que prefere uma mulher em Bruxelas, mas que o voto ainda não está certo.

“Meu caro Castro Almeida, a adversidade está aí, os críticos estão aí. E não digo más intenções, mas digo os pequenos erros, que nos prejudicam, acontecem, faz parte da política, encaremo-los com naturalidade e com um sorriso. Mas claro que eles trazem pressão”, disse Sebastião Bugalho numa referência ao que tinha acontecido horas antes, na Praia dos Lavadores, em Gaia.

No almoço em Paços de Ferreira, o cabeça de lista da AD ouviu o “veterano” Castro Almeida usar vários adjetivos para o elogiar, inteligente, destemido, dizendo mesmo que tem um poder de encaixe que é normal encontrar nos políticos com mais tarimba.

O tema dos direitos das mulheres anda desde o início da semana na campanha do Bloco de Esquerda e do Partidos Socialista.

"Há dois direitos que conflituam: o direito à autodeterminação da mulher e o direito à proteção da vida do nascituro", defendeu o primeiro-ministro na assembleia da república em abril após a votação no Parlamento Europeu.

O cabeça de lista da AD garantiu que os direitos das mulheres “estão consagrados” na lista da Aliança Democrática e sobre a inscrição do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da UE responde com a mesma argumentação que Luis Montenegro usou para justificar o voto contra no parlamento europeu dos deputados do PSD.

Quando é questionado com as declarações das duas candidatas, Sebastião Bugalho diz que são apenas insinuações. “Fazem a insinuação e nunca a concretizam", referiu em resposta aos jornalistas.

Catarina Martins, a cabeça de lista do Bloco, chegou mesmo a dizer que “Sebastião é confusão” quando hesitou em tomar uma posição sobre o aborto.

"Quem se engasga, quem evita questões, quem se atrapalha com a questão, quem faz confusão, não merece a nossa confiança", disse a candidata bloquista, referindo-se à hesitação de Sebastião Bugalho em tomar posição relação ao aborto.

Também Marta Temido tem trazido o tema para a campanha, para chamar Sebastião Bugalho a jogo, e foi esta manhã, numa ação de campanha junto à praia, que o candidato falou, irritado com as perguntas.

Hugo Soares diz que Pedro Nuno Santos anda com Marta Temido ao colo

O secretário-geral do PSD entrou na campanha em Guimarães, e diz que o cabeça de lista da AD é o “centro desta campanha” e que o PS e a IL têm feito o “foco central desta campanha”.

Hugo Soares diz que Marta Temido está a fazer uma campanha de ataques pessoais, a que Sebastião Bugalho tem respondido “com muita elevação e categoria”.

Quanto à campanha socialista, o secretário-geral do PS diz que Pedro Nuno Santos tem andado com a candidata socialista ao colo.

“Ele tem andando com a anterior ministra da Saúde praticamente ao colo. Parece-me que o PS tem medo de a sua candidata andar na rua sozinha, precisa do colinho do secretário-geral do PS”, criticou Hugo Soares.

“Em vez de estar a fazer campanha diariamente com Marta Temido, era bom que dissesse se apoia a nossa proposta de baixa do IRS”, disse o secretário-geral do PSD, voltando a acusar o partido socialista de aliado com o Chega para travar a descida de impostos.

“É caso para dizer que não é eles não passarão, é eles connosco caminham lado a lado, é isso que o PS tem feito com o Chega. Deixemos a retórica política de lado e olhamos para os factos, a candidatura da AD é que tem feito uma campanha a falar da europa , os outros têm falado do dr. Sebastião Bugalho, é caso para dizer que andam mesmo a confundir alhos com bugalhos”, concluiu Hugo Soares.