Governo admite uso de consultora para desenhar Plano de Emergência da Saúde

O Governo admitiu ter contratado uma consultora privada para "organizar e estruturar" o trabalho da "task force" responsável pelo Plano de Emergência da Saúde, sublinhando que a empresa tem trabalhado com o Ministério da Saúde "nos últimos anos".

As explicações do Ministério da Saúde surgem na sequência da pergunta lançada este sábado pelo secretário-geral do Partido Socialista, que questionou o Governo sobre se alguma empresa privada na área da consultoria esteve envolvida na elaboração do plano de emergência para a saúde.

Numa nota enviada à Lusa, o gabinete da ministra da Saúde explica que "para organizar e estruturar os contributos/trabalho da task force foi contratada uma consultora privada, a IQVIA Solutions, que faz parte da bolsa de consultoras que tem trabalhado com o universo Ministério da Saúde nos últimos anos".

O ministério acrescenta que o contrato "é público e tem o valor de 9.250 euros + IVA", prometendo publicitar, no início da próxima semana, "todos os contratos e respetivos projetos e valores dos últimos 8 anos": "A transparência é um valor fundamental à governação", conclui.

O comunicado acrescenta que o Plano de Emergência da Saúde foi concebido pelo gabinete da ministra e realizado por uma "task force" "composta por um conjunto de peritos de diferentes áreas da saúde, coordenada por Eurico Castro Alves", sendo que nenhum dos elementos teve "qualquer remuneração".

"Ao longo das semanas de trabalho, a task force ouviu 167 entidades que deram a sua visão sobre o estado da saúde em Portugal", acrescenta a nota em resposta às declarações feitas hoje por Pedro Nuno Santos na sua intervenção no comício das europeias que hoje decorreu no Porto.