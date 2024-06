Direitos das Mulheres? “Não é a direita que pode falar disso”, diz Catarina Martins

Catarina Martins lembra à direita que não é ela que pode falar sobre direitos das mulheres.

O tema serviu, durante a campanha, para a troca de acusações entre a Aliança Democrática (AD), Bloco de Esquerda (BE), e PS e foi, este sábado, motivo de incómodo para Sebastião Bugalho. A candidata bloquista ao Parlamento Europeu não deixou passou ao lado a reação do cabeça de lista da AD.

“Registamos como o candidato da AD reage sempre com muita irritação às questões das liberdades das mulheres. Elas são sempre importantes e estão, mesmo, em jogo”, notou Catarina Martins, este sábado, durante uma ação de campanha na festa do Senhor de Matosinhos.

“É verdade que o Partido Socialista tem alianças com partidos no resto da Europa que não defendem os direitos das mulheres, mas, enfim, não é a direita que pode falar disso porque está a fazer um acordo com a extrema-direita, a mesma que ataca as liberdades das mulheres”, defendeu a ex-coordenadora do Bloco de Esquerda.

No Dia Mundial da Criança, que se assinalou este sábado, Catarina Martins voltou à questão do Pacto da União Europeia sobre migração e asilo, que o BE rejeita, para deixar críticas à direita e à esquerda.

“Tanto o PS como a AD votaram o pacto das migrações. O mesmo pacto que a UNICEF disse ser inaceitável, porque prevê que crianças sejam presas em centros de detenção”, acusou Catarina Martins lembrando que o voto no BE “nunca acaba na política que ataca migrantes e crianças”.

A promessa bloquista foi deixada no dia em que soube que o voto antecipado nas europeias aumentou 20% - quando comparado com as legislativas de março. Números que a candidata bloquista espera que sejam um “bom indicador”.

“Espero que toda a gente que se inscreveu para votar antecipadamente vá fazê-lo”. Porque, acrescentou, “as decisões da União europeia são mesmo sobre as nossas vidas”, rematou.

Ao lado de Catarina Martins durante a ação de campanha, em Matosinhos, esteve a coordenadora do partido, Mariana Mortágua. As duas dividiram o palco das atenções na visita à festa do Senhor de Matosinhos que começou com um copo de espumante a convite de Manuel Petit. Nem Catarina, nem Mariana recusaram.