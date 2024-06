​Crescimento do Chega? “Quem não estiver preocupado, está distraído”

O antigo secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa admite estar preocupado com o crescimento do Chega e da extrema-direita.



“Quem não estiver preocupado, está distraído”, disse Jerónimo aos jornalistas, à margem de um desfile-comício, no Parque das Nações, em Lisboa.

Jerónimo de Sousa referiu-se a “manifestações de agressividade muito grande, de trazer valores que o povo português rejeitou ao longo destes anos todos”.

Jerónimo de Sousa acompanhou a parte final da iniciativa que junto mais de mil pessoas, numa zona da cidade pouco habitual no roteiro das campanhas da CDU.

Questionado sobre a participação de tantas pessoas, Jerónimo de Sousa considerou que esta é “uma campanha à CDU” numa corrida eleitoral com um “excelente cabeça de lista que despertou tanta alegria e capaz”.

“Há razões para estarmos felizes com a prestação destes camaradas num quadro muito exigente, muito difícil, num quadro internacional muito complexo. Estar aqui com esta participação e com esta alegria, acho que há razões para termos confiança”, rematou.