CDU acusa PS e AD de agitarem "papão da extrema-direita" para se apresentarem como falsa alternativa

O cabeça de lista da CDU às europeias acusou este sábado PS e AD de estarem a "agitar o papão da extrema-direita" para se apresentarem como falsa alternativa e salientou que os liberais apoiaram o fascismo durante o Estado Novo. Num discurso num comício na Estação do Oriente, em Lisboa, João Oliveira acusou PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal (IL) e Chega de serem "os partidos do consenso neoliberal, federalista e militarista" e de manterem o país "ajoelhado perante as grandes potências da União Europeia (UE)". Depois, o candidato criticou diretamente a Aliança Democrática (AD), o PS e a IL, considerando que estão a "agitar o papão da extrema-direita e o perigo ascenso do fascismo procurando dizer ao povo que a alternativa está entre a extrema-direita e a continuação do caminho neoliberal, federalista e militarista da UE".

"Daqui lhes dizemos: essa não é a alternativa, porque a extrema-direita é a versão musculada, antidemocrática, agressiva do mesmo caminho neoliberal, federalista e militarista que tem apoiado essas forças políticas e a sua política", afirmou. A seguir, o cabeça de lista da CDU concentrou as críticas na IL, depois de o cabeça de lista daquele partido, João Cotrim Figueiredo, ter hoje afirmado que o PCP e o Chega têm semelhanças. Em resposta a estas declarações, João Oliveira disse que queira deixar "as coisas mais claras" aos liberais "que ultimamente têm enchido tanto o discurso a propósito das suas diferenças em relação à extrema-direita e que têm a pretensão de vir dar lições à CDU". "Quando os comunistas e outros democratas lutavam, antes do 25 de Abril, pelo derrubamento do fascismo, pela liberdade e pela democracia, andavam os liberais na União Nacional a sustentar o fascismo, a servir os grupos económicos e os latifundiários que acumulavam fortuna à custa da exploração, da miséria, da pobreza e do analfabetismo", afirmou. "A nós, não nos dão lições do combate à extrema-direita!", exclamou, provocando um longo aplauso da plateia, com algumas pessoas a levantarem-se de pé.