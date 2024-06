Bugalho irrita-se com perguntas sobre direitos das mulheres em campanha por Gaia

Sebastião Bugalho ficou irritado com as perguntas dos jornalista sobre direitos das mulheres, durante uma iniciativa de campanha para as Europeias, em Vila Nova de Gaia.

O cabeça da Aliança Democrática (AD) foi abordado, na Praia de Lavadores, por uma mulher que preferia uma liderança feminina da lista, num ano em que se assinalaram os 50 anos do 25 de Abril, uma data tão importante para os direitos das mulheres.

"Acho que é importante uma mulher à frente", diz a popular. Bugalho concorda e garante que tem uma equipa "cheia de mulheres".

Este é um tema que tem andado na campanha do BE e do PS. A posição de Sebastião Bugalho em relação ao aborto já foi, aliás, discutido durante um debate televisivo com Marta Temido e Catarina Martins.

Questionado pelos jornalistas, Bugalho responde que "se uma mulher achasse que os seus direitos não estavam salvaguardados por esta equipa, não parava para tirar uma fotografia".



"O que lhe pedia era que fizesse uma pergunta fundamentada, factual e bem intencionada. Fazem a insinuação e nunca a concretizam", referiu, falando por cima das perguntas.