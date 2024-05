Volt quer um "rendimento básico europeu para todos os trabalhadores"

Em plena campanha para eleições europeias, o Volt Portugal visitou a Windcredible, uma startup portuguesa com soluções de energia eólica em contexto urbano. O partido defende um rendimento básico para "tirar quatro milhões de portugueses da pobreza".

Duarte Costa, cabeça de lista do partido, defende a importância destas empresas, para reter talento com salários mais elevados, ao nível do que se paga noutros países da Europa.

São necessárias pois “este tipo de talento e estas empresas que têm um valor acrescentado, são fundamentais para que Portugal consiga ter salários europeus, reter o nosso talento e, dessa forma, dar respostas às aspirações de tantos portugueses que gostavam de poder construir uma vida em Portugal", afirma o candidato do Volt.

"A União Europeia também precisa disso, precisa de ser uma União de 27 economias prósperas unidas numa só se queremos ser competitivos a nível global", sublinha.



Duarte Costa aponta para a eleição de pelo menos um eurodeputado nas eleições de 9 de junho.

Em declarações à Renascença, o cabeça de lista do Volt assumiu que tem uma proposta preferida: “Queremos criar um rendimento que é pago pela União Europeia para as pessoas que trabalham e que seja um extra de rendimento que dê resposta aos desafios desta crise, do custo de vida e da crise da habitação. Esta proposta teria a possibilidade de tirar quatro milhões de portugueses da pobreza e 58 milhões de europeus no total".

O Volt Portugal diz ser o único partido liberal, social e ecologista na corrida para as europeias do próximo dia 9 de junho e assume querer uma Europa federalista e que consiga combater a pobreza.